Dikkat kuraklık var! Suya sahip çıkıp israfı önlemeliyiz

Son yılların en kurak dönemini yaşayan ülkemizde su tasarrufu hayati önem taşıyor. Barajlarımızda bulunan su miktarı her geçen gün azalıyor. İsrafın önlenmesi adına belli önlemlerin alınması gerekiyor.

Barajlarda bulunan ham su, iletim hattıyla arıtma tesislerine, oradan da haznelere ve şebekeler yardımıyla da evlerimize ulaşıyor. Ancak Türkiye’de suyun yüzde 40’ı fiziki sebeplerden dolayı şebekelerde kaybediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar m³ temiz suya yani yaklaşık 30 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Su kaynaklarını doğru yönetmek ve suyun kullanıcılara ulaşmadan kaybolmasını önlemek konusunda yerel yönetimlere önemli roller düşüyor. Çünkü yerel yönetimler, suyu evlere taşıyan şehir şebekelerini doğru sistemler ile yöneterek bu kayıpların önüne geçebilir.

İdeal verimlilik seviyesinin yüzde 20 altında çalışan eski ve yıpranmış pompalar su israfının yanı sıra enerji israfına da sebep oluyor. Çünkü aynı hacimde su pompalamak için yüzde 40 daha fazla enerji tüketiyor. Şehir şebekelerindeki kayıpları önlemek için yalnızca akıllı pompa teknolojileri ile suyu basınçlandırmak da yeterli değil, bir diğer önemli parametrenin de şehir şebekelerinde kullanılan borular olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sistemdeki borular eski ve yıpranmış ise patlama veya delinme gibi sorunlar yaşanabiliyor.

EVDE DİKKAT EDİLECEKLER

Evlerde de su tasarrufu adına beli başlı tedbirler alabiliriz. Örneğin; musluklarımızda sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek, banyo yaparken sıcak su gelene kadar akan suyu kovaya akıtmak ve biriken su ile klozet temizliği yapmak, bulaşıklarımızı elde yıkıyorsak akan musluğun altında değil temiz suyun içinde durulamak, ellerimizi sabunlarken suyu kapatmak, abdest alırken musluğu en az seviyede açıp, ayaklarımıza geçeceğimiz esnada musluğu kapatmak, sebze ve meyveleri musluk açık olarak elde yıkamak yerine, suyu bir leğene doldurup orada yıkamak ve akıllı apart kullanmak bunlardan bazıları…