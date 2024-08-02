Dört aydır tirajda birinciyiz! 'Türkiye' yine en çok satan gazete
Yaşam Haberleri
Türk basınının 54 yıllık çınarı, okuyucuları ile güçlü bağını koruyor. Yayın hayatında kırılması mümkün olmayan milyonluk tiraj rekorlarına imza atan gazetemiz, değişmeyen çizgisiyle bugün de en çok satılan ve okunan gazete. Rakiplerine her daim fark atan gazetemize teveccühünü eksiltmeyen okurlarımıza teşekkürlerimizle...
Türk basınında 1994 yılında günlük 1 milyon 436 bin satışıyla tiraj rekoru kırılamayan Türkiye gazetesi, bir süredir basılı gazeteciliğin bayraktarlığını yapıyor. “Huzur veren gazete” sloganıyla 54 yıldır okurlarının karşısına geçen Türkiye gazetesi, son dört ayı birincilikle kapattı.
Elden dağıtım modeliyle refiklerine fark atan Türkiye, 100 binin üzerinde baskı ve satış yapan tek gazete konumunda. Ulusal çapta yayın yapan 30 gazetenin arasında ilk sırada bulunan gazetemiz, pazar payının da yüzde 10’unu elinde bulunduruyor.
OKURLARIN TAMAMINA YAKINI ABONE
Türkiye’nin en büyük ve modern matbaalarından birine sahip olan Türkiye gazetesinin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon’da baskı tesisi bulunuyor. Buralarda basılan gazeteler, günün ilk ışıklarıyla okurlarının kapısına kadar iletiliyor. Okurların tamamına yakını abone.
İsim isim, adres adres bilinen abonelerimiz kimilerinin başvurduğu “şişirilmiş tiraj”ına en güzel cevap niteliği taşıyor.