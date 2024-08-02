Dört aydır tirajda birinciyiz! 'Türkiye' yine en çok satan gazete

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz 2 Ağustos 2024 05:36 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 05:36 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Türk basınının 54 yıllık çınarı, okuyucuları ile güçlü bağını koruyor. Yayın hayatında kırılması mümkün olmayan milyonluk tiraj rekorlarına imza atan gazetemiz, değişmeyen çizgisiyle bugün de en çok satılan ve okunan gazete. Rakiplerine her daim fark atan gazetemize teveccühünü eksiltmeyen okurlarımıza teşekkürlerimizle...