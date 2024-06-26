Düzce'de 3 plaj hariç denize girme yasağı

Haziran ayının sonlarında yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor ancak etkili olan kuvvetli rüzgar tatil bölgelerinde vatandaşları denize girme konusunda zorluyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, yarın olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 plaj haricinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

ÜÇ PLAJI DUYURDULAR

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.