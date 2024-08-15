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Haberler > Yaşam > Ege'nin turizm merkezi İzmir Çeşme'de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi

Ege'nin turizm merkezi İzmir Çeşme'de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ege&#039;nin turizm merkezi İzmir Çeşme&#039;de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kanalında yaşamaya çalışan çizgili kaplumbağalar görüntülendi. Ege'nin turizm merkezi olma iddiasındaki bölgede bırakılan atıkların arasındaki manzara tepki çekti.

Alaçatı Mahallesi'ndeki pazar yerinin ortasından geçen su kanalını kendilerine yaşam alanı olarak seçen kaplumbağalar kirli suda, çevreye bırakılan atıklar arasında yaşıyor.

Ege'nin turizm merkezi İzmir Çeşme'de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi - 1. Resim

Pazar esnafının yiyecek verdiği kaplumbağalar, insan kalabalığına aldırış etmeden zaman zaman kanaldan kıyıya çıkıyor.

Ege'nin turizm merkezi İzmir Çeşme'de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi - 2. Resim

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, çizgili kaplumbağaların Türkiye'de yaygın görülen bir tür olduğunu dile getirdi.

Ege'nin turizm merkezi İzmir Çeşme'de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi - 3. Resim

Bol suyun olmadığı yerlerdeki kaplumbağaların zaman zaman su kanallarını kullanmak zorunda kaldığını hatırlatan Kaska, "Dayanıklı hayvanlar ancak yine de çevre kirliliğinden uzak tutmak gerekiyor." diye konuştu.

Ege'nin turizm merkezi İzmir Çeşme'de kaplumbağalar kirli suda yaşama mücadelesi verirken görüntülendi - 4. Resim

Çizgili kaplumbağalar, Türkiye'de Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülüyor. Göl ve akarsularda yaşayan bu türlerin yaklaşık 30-40 yıl ömürleri olduğu biliniyor.

Yaz aylarında güneşlenmeyi seven bu tür, kışı suyun dibinde kış uykusuna yatarak geçiriyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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