Kaplumbağa Terbiyecisi ilham verdi! Pera Müzesinde 20 sanatçı buluştu

Pera Müzesinin yeni sergisi “Ters Yüz PERA” dün kapılarını açtı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Bauhaus Üniversitesi, Weimar ve Bremen Sanat Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen sergi çerçevesinde; Tahran, Osaka, Hong Kong, Berlin, İstanbul, Weimar ve Almanya’nın diğer şehirlerinden 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya geldi. Yerel ve kâr amacı gütmeyen sanat mekânlarına odaklanan sergi, alternatif değerler üzerine değerlendirmeleri öne çıkarıyor. Sergi, global kapitalist ilişkileri ve yerelleşmiş kültürel pratiklerini araştırıyor.

1906 yılına tarihlenen meşhur “Kaplumbağa Terbiyecisi” ile 17. yüzyıla ait bir harem tasvirinden hareketle yola çıkan Ters Yüz PERA, seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından da ilham alıyor. Küratörlüğünü Bauhaus Üniversitesi, Weimar’dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm ile Bremen Sanat Üniversitesinden Prof. Aslı Serbest’in üstlendiği sergi, 18 Ağustos’a kadar müzenin 4. ve 5. katlarında ziyaret edilebilecek.