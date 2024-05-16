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Kral Charles'ın ilk portresi Londra'da sergileniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kral Charles&#039;ın ilk portresi Londra&#039;da sergileniyor
Kral Charles, Buckingham Sarayı, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Kral III. Charles'ın Jonathan Yeo tarafından yapılmış ilk resmi portresi Londra'da Philip Mould Galerisi'nde halka açık olarak sergileniyor.

Kral Charles'ın taç giyme töreninden bu yana resmedilen ilk resmi portresi Buckingham Sarayı'nda açıldı.

Yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki tablo Kral Charles'ı Galler Muhafızları üniforması içinde resmediliyor. 

Kral Charles'ın ilk portresi Londra'da sergileniyor - 1. Resim

Tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılan bu büyük eser, Galler Muhafızları üniforması içindeki Kral Charles'ı hayatından daha büyük bir şekilde gösteriyor.

Kral Charles'ın ilk portresi Londra'da sergileniyor - 2. Resim

Canlı kırmızı eser, Tony Blair, Sir David Attenborough ve Malala Yousafzai'nin de resmini yapan Jonathan Yeo'ya ait.

Yeni portrede Kral, elinde kılıç, omzuna konan bir kelebekle tasvir ediliyor.

Kral Charles'ın ilk portresi Londra'da sergileniyor - 3. Resim

Ziyaretçiler, sergide 14 Haziran'a kadar sergilenecek olan tablonun fotoğraflarını çekiyor.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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