Kral Charles'ın ilk portresi Londra'da sergileniyor

Kral III. Charles'ın Jonathan Yeo tarafından yapılmış ilk resmi portresi Londra'da Philip Mould Galerisi'nde halka açık olarak sergileniyor.

Kral Charles'ın taç giyme töreninden bu yana resmedilen ilk resmi portresi Buckingham Sarayı'nda açıldı.

Yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki tablo Kral Charles'ı Galler Muhafızları üniforması içinde resmediliyor.

Tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılan bu büyük eser, Galler Muhafızları üniforması içindeki Kral Charles'ı hayatından daha büyük bir şekilde gösteriyor.

Canlı kırmızı eser, Tony Blair, Sir David Attenborough ve Malala Yousafzai'nin de resmini yapan Jonathan Yeo'ya ait.

Yeni portrede Kral, elinde kılıç, omzuna konan bir kelebekle tasvir ediliyor.

Ziyaretçiler, sergide 14 Haziran'a kadar sergilenecek olan tablonun fotoğraflarını çekiyor.