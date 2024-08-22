Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Eleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı! Gören fotoğraf çektirmeye geliyor

Eleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı! Gören fotoğraf çektirmeye geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı! Gören fotoğraf çektirmeye geliyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da işletmeciliğini yaptığı çay evine eleman bulmakta zorlanan esnaf, dükkanının camına ilginç bir ilan astı. Astığı ilanla sorunu çözeceğini düşünen esnaf, "Bu sefer de ilanı görüp hatıra fotoğrafı çektirmeye gelen, iş arayanların sayısından fazla oldu" dedi. 

Karasu'nun İncilli Mahallesi 618. sokak üzerinde çay evi işleten Metin Ülker, çok sayıda eleman değiştirdiğini ve durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. İşe aldığı her elemanın bir bahane uydurduğunu ifade eden Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilanı cama asmakta buldu.

Eleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı! Gören fotoğraf çektirmeye geliyor - 1. Resim

"EN FAZLA 1-2 AY ÇALIŞIYOR" 

Ülker, “İşe alıyoruz, en fazla 1-2 ay çalışıyor. Sonra ‘Hastam var, cenazem var' gibi çeşitli bahanelerle ayrılıyorlar. Son yaşadığımız olayda da ‘Annem hatsa memlekete gideceğim' diyerek bir elemanımıza izin verdik. Birkaç gün sonra arayıp ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda ‘Ben memlekete hiç gitmedim, daha işe gelmeyeceğim' cevabını aldık. 11 yıldır burada esnafım. Son birkaç yıldır eleman bulmak zorlaştı. Ya işi beğenmiyorlar ya rahatlık işlerine geliyor. Çok esnafımız da bu durumda” dedi.

Eleman bulamayınca dükkanına ilginç bir ilan astı! Gören fotoğraf çektirmeye geliyor - 2. Resim

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELENLERİN SAYISI DAHA FAZLA" 

Çareyi, işletmesinin camına dikkat çeken bir ilan asmakta bulan Metin Ülker, “İşe alırken tek şartımız elemanımızın işi çıkmamasıdır. Bu yüzden ‘İşi çıkmayan eleman aranıyor' yazdık cama. Her işe aldığımız bizi yüz üstü bırakıyor. İlanı astık, bu sefer de ilanı görüp fotoğraf çektirmeye gelenlerin, iş için gelenlerden sayısı daha fazla oldu. Yine istikrarlı eleman bulamadık” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eminevim, Alanyaspor'un forma sırt sponsoru oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetti! - YaşamYapılan operasyon sonu olduBıçaklayarak katlettiği eşinin cansız bedeniyle karakola teslim oldu - YaşamEşini bıçakladı, cansız bedeniyle karakola teslim olduYüksek lisanslı şoförden toplu taşımaya 'sosyolojik' dokunuş! - YaşamYüksek lisanslı şoförden toplu taşımaya 'sosyolojik' dokunuş!Unutulan meslek saraçlık! Tokatlı usta 47 yıldır yaptığı hamutlarla baba mesleğini yaşatıyor - YaşamUnutulan meslek 47 yıl devam ettirdiKoparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - YaşamTatilcilere uyarı! Koparmanın cezası 387 bin liraya çıktıNevşehir'de korkunç kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var - YaşamOtomobil tıra ok gibi saplandı
Sonraki Haber Yükleniyor...