Eylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son günlerde havaların hızla soğumasıyla birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Zeynel köyünde aniden başlayan kar, kısa sürede köyü beyaza bürüdü.

ERKEN YAĞAN KAR YORUMLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Mevsim normallerinden erken yağan kar, köy halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bazı vatandaşlar bu durumun kışın erken geleceğinin işareti olduğunu belirtirken, bazıları da karın bereket getireceğine inandıklarını dile getirdi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERLE BÜYÜLÜYOR

Zeynel köyünde çocuklar karın yağmasını sevinçle karşılarken, büyükler ise bu yıl tarımsal ürünler için yağışların faydalı olacağını söyledi. Köyde karla kaplanan çatılar ve tarlalar ise kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Bölgede son yılların en erken kar yağışlarından biri olarak kayıtlara geçen bu durum, vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği fotoğraf ve videolara da yansıdı.