Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Eylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi

Eylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Zeynel köyünde mevsim normallerinden erken başlayan kar yağışı, köyü beyaza bürüyerek şaşkınlığa neden oldu. Karın bereket ve erken kışın habercisi olduğuna inanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son günlerde havaların hızla soğumasıyla birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Zeynel köyünde aniden başlayan kar, kısa sürede köyü beyaza bürüdü. 

Eylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi - 1. Resim

ERKEN YAĞAN KAR YORUMLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Mevsim normallerinden erken yağan kar, köy halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bazı vatandaşlar bu durumun kışın erken geleceğinin işareti olduğunu belirtirken, bazıları da karın bereket getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Eylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi - 2. Resim

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERLE BÜYÜLÜYOR

Zeynel köyünde çocuklar karın yağmasını sevinçle karşılarken, büyükler ise bu yıl tarımsal ürünler için yağışların faydalı olacağını söyledi. Köyde karla kaplanan çatılar ve tarlalar ise kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Eylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi - 3. Resim

Bölgede son yılların en erken kar yağışlarından biri olarak kayıtlara geçen bu durum, vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği fotoğraf ve videolara da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk'tan 5-1 açıklaması: Bin maçta bir defa olur!ÖZYES kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih takvimi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın - Yaşam3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayınMetrekareye düşen yağmur hayatı felç etti! Rizeliler kabusu yaşıyor... - YaşamMetrekareye düşen yağmur hayatı felç ettiKent merkezinin yanı başında iletişim çilesi! Ne telefon çekiyor ne internet var - YaşamNe telefon çekiyor ne internet varBir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalınlığı 10 santimi buldu - YaşamBir gecede sonbahardan kışa geçiş!Ağrı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti - YaşamAğrı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar şoke ettiİki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - YaşamMeteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda!
Sonraki Haber Yükleniyor...