Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri kış mevsimini erken yaşamaya başladı. Bayburt’tan gelen bir görüntü ise şaşkınlığa neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Sarı Çiçek Yaylası’nda bir çoban, sürüsüyle birlikte mahsur kaldı; fırtına nedeniyle yollar kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle çoban ve sürüsü kurtarıldı.

Eylül ayında gelen yoğun kar yağışı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve şiddetli fırtına, mevsim normallerinin çok altında seyreden hava koşulları Bayburt'u da esir aldı. 

Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası'nda bir çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. Durumu öğrenen Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

Eylülde yağan kar hayrete düşürdü! Fırtına vurdu, Bayburt'ta ekipler makinelerini erken çalıştırdı - 1. Resim

EYLÜL AYINDA YOL AÇMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak, yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

Eylülde yağan kar hayrete düşürdü! Fırtına vurdu, Bayburt'ta ekipler makinelerini erken çalıştırdı - 2. Resim

3 BİN RAKIMDA MAKİNELER ÇALIŞTI

Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.

