Eylülde yağan kar hayrete düşürdü! Fırtına vurdu, Bayburt'ta ekipler makinelerini erken çalıştırdı

Eylül ayında gelen yoğun kar yağışı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve şiddetli fırtına, mevsim normallerinin çok altında seyreden hava koşulları Bayburt'u da esir aldı.

Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası'nda bir çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. Durumu öğrenen Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

EYLÜL AYINDA YOL AÇMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak, yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

3 BİN RAKIMDA MAKİNELER ÇALIŞTI

Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.