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'Garip'in duygulandıran vefası! Önce anlam veremediler, sonra çok şaşırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de yaşayan Nuri Gümüş, yaklaşık 5 yıl önce sokakta bulduğu köpeği sahiplenerek, 'Garip' adını verdi. Gümüş'ün vefatı yıllar boyunca yanından ayrılmayan Garip'i çok etkiledi. Babalarının ölüm haberiyle sarsılan Nuran Çetinkaya ve Nihat Gümüş ise Garip'in dostluğuna şahit olunca duygusal anlar yaşadı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Nuri Gümüş, 6 gün önce hayatını kaybetti. Gümüş'ün 5 yıl önce sahiplendiği Garip isimli köpek, sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.

'Garip'in duygulandıran vefası! Önce anlam veremediler, sonra çok şaşırdılar - 1. Resim

"BABAMIN EN YAKIN DOSTUYDU"

Gümüş'ün kızı Nuran Çetinkaya, "Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babamla yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi Garip'ti. Babama 'Garip Hasan'ın oğlu' derler. Bu nedenle babam da köpeğe Garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Babamın en yakın dostuydu" ifadelerini kullandı.

'Garip'in duygulandıran vefası! Önce anlam veremediler, sonra çok şaşırdılar - 2. Resim

"GECE GELİYORUZ BURADA, GÜNDÜZ GELİYORUZ BURADA"

Nuri Gümüş'ün oğlu Nihat Gümüş, "Acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördek. Önce anlam veremedik, çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada" dedi.

'Garip'in duygulandıran vefası! Önce anlam veremediler, sonra çok şaşırdılar - 3. Resim

Garip ile babası arasındaki dostluğa vurgu yapan Nihat Gümüş, "Mezarlığa geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden daha çok hüzünleniyoruz. Ayrıca bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğer babamın dostuymuş" açıklamasını yaptı.

'Garip'in duygulandıran vefası! Önce anlam veremediler, sonra çok şaşırdılar - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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