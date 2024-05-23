Gerçekler morgda ortaya çıktı! Mezar açıldı, içinden çıkartılarak geri gönderildi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Çorum'da aynı gün vefat eden iki kişinin cenazeleri karıştırılınca bir mezar açıldı, cenaze yeniden morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişiler bugün toprağa verilecek.
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan devlet hastanesinde tedavi gören Zeki Aksakal ve Nuri Yalçınkaya isimli vatandaşlar aynı gün hayatını kaybetti. Morgda yapılan işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.
Dün öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Gerçekler ise defin işleminin ardından ortaya çıktı.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kendilerine ait cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark etti. Başvuru üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
MEZAR AÇILDI, CENAZE MORGA KALDIRILDI
Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.
Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı