Gerçekler morgda ortaya çıktı! Mezar açıldı, içinden çıkartılarak geri gönderildi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mayıs 2024 00:03 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 00:05 - Güncelleme:

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Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Çorum'da aynı gün vefat eden iki kişinin cenazeleri karıştırılınca bir mezar açıldı, cenaze yeniden morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişiler bugün toprağa verilecek.