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Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı şeyi konuştu, neden var?..

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yer alan video tartışma konusu oldu. Bir kadın, gittiği restoranda tuvalet kağıdı çaldı. İzleyenler ise hem kadının çaldığına hem de kameraya dikkat çekti.

Yurt dışındaki bir restoranda çekildiği tahmin edilen bir video sosyal medyada gündem oldu. 

TUVALET KAĞIDI ÇALDI

Gittiği restoranının tuvaletini kullanan kadın akılalmaz bir hırsızlık olayına karıştı. Etrafında kimsenin olmadığından emin olan kadın daha sonra tuvalet kağıdını çaldığı gibi çantasına atıp uzaklaştı. 

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI!

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Tuvalette neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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