Görme engelli çift kabusu yaşadı! Kapağı açık bırakılan rögara düştüler

Samsun'da yolda yürüyen görme engelli çift, alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık bırakılan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında yolda yürüyen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre görme engelli çift, alt yapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.