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Günde 3 tonu buluyor! Aylık kazancı 80 bin TL ediyor, gençlere taş çıkarıyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da yaşayan 49 yaşındaki Paşa Yıldız, gençlere taş çıkarıyor. Yaptığı iş ile aylık 80 bin TL para kazanıyor. İşini çok sevdiğini dile getiren Yıldız beslenmesine çok dikkat ettiğini söylüyor.

Çay fabrikasında mevsimlik olarak çalışan kışın ise odun kırarak geçimini sağlamayan 49 yaşındaki Paşa Yıldız, "Kazancım ağacın tonuna göre değişiyor. Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık 80 bin TL'yi buluyor" dedi.

Günde 3 tonu buluyor! Aylık kazancı 80 bin TL ediyor - 1. Resim

"BİR OTURUŞTA 12 YUMURTA YERİM"

Zinde olduğu zaman günde üç ton odunu kırdığını belirten Yıldız beslenmenin önemine işaret ederek "İyi beslenmek önemli. Sabahları bal, muz, proteini yüksek gıdalarla beslenirim. Bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yerim" diye konuştu.

Günde 3 tonu buluyor! Aylık kazancı 80 bin TL ediyor - 2. Resim

"GÜNDE 3 TONA YAKIN ODUN KIRIYORUM"

Küçük yaşlardan beri odun kırdığını belirten Yıldız, "49 yaşındayım. Ufak yaşlardan beri bu işi yapıyordum ancak bir ara bıraktım 4-5 sene sonra yine başladım. Bu iş ağır bir iş ama kafam rahat olduğu için bana kolay geliyor. Bu sayede hem sporumu yapıyorum. Hem stres atıyorum hem zinde kalıyorum hem de sağlıklı yaşıyorum. Zinde olduğum zaman günde 3 tona yakın odun kırıyorum. Şu an burada 25 tona yakın odun var bunları 12 günde bitirdim. Ayda 60-70 tonu buluyor. Şu ana kadar kırdığım odun bin tonu geçmiştir. Sadece buradaki değil ekmek fırınları olsun sobalık odun kırdığım yerler var. Bu iş genelde kışın oluyor. Arkadaşlar beni arıyor ancak hemen gidemiyorum çünkü birinin işini bitirmeden diğerine gitmek istemiyorum. İşimi bitirip öyle gidiyorum" dedi.

Günde 3 tonu buluyor! Aylık kazancı 80 bin TL ediyor - 3. Resim

AYLIK KAZANCI 80 BİN TL

Aylık kazancının 80 bin TL'yi bulduğunu belirten Yıldız, "Kazancım ağacın tonuna göre değişiyor. Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık olarak 80 bin TL'yi buluyor. Bu işi yapana pek rastlamadım, bir kişi olabilir. Zor iş olduğu için bu işi seçmek istemiyorlar hâlbuki ağır iş olsa da spor yaparak zinde kalıyorsun. Bu tür bir yarışma olsa, hemen giderim. Zinde kalmamın sebebi bu: Akşama kadar eğilip kalkıp odun atıyorum. Bu da bana iyi geliyor. Arsin, Sürmene, Of tarafından bile arıyorlar oluyor. Bu işi yaptığımı bildikleri için beni arıyorlar" şeklinde konuştu.

Günde 3 tonu buluyor! Aylık kazancı 80 bin TL ediyor - 4. Resim

"BEYNİM DEĞİL VÜCUDUM YORULUYOR"

Bu iş için beslenmenin önemine işaret eden Yıldız, "Evliyim, iki kız çocuğum var. Biri üniversiteye diğeri lise bire gidiyor. Çocuklarımı kışın odun işiyle çalışarak yazın ise ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışarak okutuyorum. Bu işi yaparken beynim yorulmuyor, vücudum yoruluyor. İyi beslenmek önemli. Sabahları bal, muz, proteini yüksek şeylerle beslenirim. Bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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