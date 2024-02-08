Haftanın üç günü mesai yapıyor! Yerli 'Batman' Ankara sokaklarında

Ankara sokaklarında haftanın üç günü hayranı olduğu çizgi roman kahramanı Batman'in kostümüyle dolaşan Ali Efe Arslan kendisini görenlerin çok şaşırdığını, herkesin fotoğraf çektirmek istediğini ve bu ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Ankara sokaklarında çizgi roman kahramanı Batman'in kıyafeti ile dolaşan Ali Efe Arslan, başkentlilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencisi olan ve "Çizgi Film ve Animasyon" bölümünde okuyan Arslan, haftanın üç günü Ankara sokaklarında Batman'in kostümüyle geziyor.

KIYAFETİ 8 BİN LİRAYA MAL ETTİ

Çizgi roman karakteri süper kahraman Batman'e çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyleyen Arslan, sırf bu sebeple çizgi film ve animasyon eğitimi aldığını söyledi.

Batman gibi olmak istediğini belirten Arslan, "Bu nedenle Batman kostümü tasarladım. Kıyafetlerin hazırları var ancak fiyatları çok uçuk olduğundan kendim tasarladım ve 8 bin liraya mal ettim. Pelerinimi teyzemle birlikte diktik" dedi.

"KOSTÜMÜN İÇİNDE KENDİMMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Çizgi roman kahramanı Batman'in şehrinin Gotham olduğunu belirten Arslan, kendisinin de haftanın 3 günü kostümle Ankara sokaklarında dolaştığını söyledi. Arslan, "Kostümün içinde kendimmişim gibi hissediyorum, çok keyif alıyorum. Gündelik hayatımdaki ben ve kostümü giyen ben çok farklı kişilermiş gibi geliyor" diye konuştu.

BATMOBİL'İ TASARLAMAK İSTİYOR

Arslan, görenlerin çok şaşırdığını, herkesin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini, bu ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Kendisine en çok Batman'in arabası Batmobil'in sorulduğunu anlatan Arslan, "Şimdilik ulaşımımı toplu taşımayla yapıyorum. Eğer param olursa arabayı da tasarlayacağım ve Ankara sokaklarında o arabayla gezineceğim" dedi.