Hatice Kübra Tok'a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladı

Hatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Hatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladı
Aydın, Ölüm, Cenaze Namazı, İslam, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’da yaşayan 101 yaşındaki Hatice Kübra Tok, hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca birçok zorluğa tanıklık eden Hatice Kübra Nine, son nefesini şehadet, salavat ve tekbir getirerek verdi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ mahallesi'nde yaşayan ve ilginç hayat hikayeleri ile insanların gönlünde taht kuran 101 yaşındaki Hatice Kübra Tok, hayatını kaybetti. Yaşamı ve hayat hikaseyi oldukça ilginç olan Hatice Kübra Nine, 101 yıllık hayatında son nefesini, şehadet, salavat ve tekbir getirerek verdi. Hatice Kübra Nine, köyünde kılınan cenaze namazınına rdından son yolculuğuna uğurlandı.

Hatice Kübra Tok’a dualarla veda! 101 yıllık ömrünü şehadetle noktaladı - 1. Resim

HAFIZASIYLA HERKESİ ŞAŞIRTIYORDU

Bir asrı geride bırakan ömrü kadar hayatı da oldukça ilginç olan Hatice Kübra Tok, ilerleyen yaşına rağmen her şeyi ilk günkü gibi hatırlaması, ibadetlerini aksatmadan yerine getirmesi ile biliniyordu.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ köyünde yaşayan Hatice Kübra Tok, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda dünyaya gelip halen hayatta olan nadir kişilerden biriydi. O dönemlerde kayıt tutulmadığı için nüfus kayıtlarında doğum tarihi gün ve ay belirtilmeden Rumi takvime göre 1340 yılı olarak yazılan Hatice Kübra Tok, ülkede Kur'an-ı Kerim okumanın ve öğretmenin yasak olduğu günlerden İnönü döneminde evlerdeki Kur'an'ların toplatıldığı günlere kadar her şeyi hatırlıyordu.

BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLDU

Genç yaşta köyün ileri gelen isimlerinden Ali Rıza Tok ile evlenen Hatice Kübra Tok, köyün kanaat önderi olan eşi Ali Rıza Tok'a destek vererek köydeki yüzlerce çocuğun okutulmasını da sağlayan fedakarlığı ile tanınıyordu. Hatice Kübra Nine, köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

