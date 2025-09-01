Hepsi hasat öncesi boynunu eğdi! Çiftçi umutlu, son 3 yılın en bereketli sezonu bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi’nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas’ta, alternatif tarım ürünlerine olan ilgi her geçen yıl artıyor. Merkeze bağlı Hayırbey köyünde ilkbahar aylarında toprakla buluşan ayçiçekleri, bugün sarı örtüsüyle geniş arazileri süslerken, hasat için gün saymaya başladı.

SON 3 YILIN EN İYİ HASADI BEKLENİYOR

Yaklaşık 350 dönüme ekilen ayçiçekleri, güneşe dönen başaklarıyla adeta görsel bir şölen sunarken, hasadın vaktinin de habercisi oluyor. Uzun bir emeğin ürünü olan ayçiçekleri, bu yıl yağışların zamanında ve yeterli miktarda gelmesi sayesinde sağlıklı bir şekilde olgunlaşarak, çerezlik ve yağ üretiminde kullanılıyor. Sivas’ta çiftçilik yapan Fatih Koç ise son 3 yılın en iyi hasadının bu yıl olmasını beklediklerini vurgulayarak, zorlu şartlarda üretim yaptıklarını ifade etti.

"20 GÜN KALDI, HEYECANLIYIZ"

Fatih Koç, insanlara hizmet etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır Ayçiçek üretimi yapmaktayım. Çok zor şartlarda üretim yapıyoruz. Hasada tahmini 20 gün kaldı. Geçmişte de dolu vurmuştu, doluya maruz kalan bir bitki. Dolu vurduğu zaman çiftçinin ölümü meydana geliyor. Bunun için bölge bölge ekiyoruz. Bir tarafa dolu vurursa diğer tarafta ayakta kalalım.

Hayırbey köyünde ve Kalın köyünde 600 dönüm kadar bir alan ektik. Biz üretim yaparken damlama yöntemi ile yapıyoruz. Çiftçiler olarak sivil hayatımızdan da fedakarlık yapmış oluyoruz. Birilerine hizmet etmiş oluyoruz bundan da gurur duyuyorum. Verim, tarla tarla değişiyor ama bu dönem zarar görmedik. Son 3 yılın en iyi hasadı bu yıl olacak diye bekliyorum" şeklinde konuştu.

TEK SEFERDE BİÇERDÖVERLE YAPACAKLAR

Ferhat Koç ise tarlaların görsel bir şölen oluşturduğunu söyleyerek, "Burada 300 dönüm ve karşı tarafta da yaklaşık 350 dönüm olmak üzere ay çekirdeği üretimi yapmaktayız. Aynı zamanda yağlı çekirdek üretimimiz de var. Hasada gün sayıyoruz ve inşallah başlayacağız. Yaklaşık 1 ay kaldı. Önceden el ile dikilip sapına dikilip ve kurutulup işçi ile toplanıyordu. Şimdi tek seferde hasadı biçerdöverle yapıyoruz. Burası görsel şölen oluyor dış çekim için gelenler de oluyor" dedi.