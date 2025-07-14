Herkes bu düğünü konuşuyor! Binlerce kişi katıldı, bir kişi takı takmadı

İş adamı Burhan Ölmez'in kızı Eylem Ölmez, iş adamı Emin Aslan'ın oğlu Doğan Aslan ile dünya evine girdi. Her kesimden binlerce kişinin katıldığı düğünde hiç takı takılmaması dikkat çekti.

Van'da lüks bir otelde düzenlenen düğün renkli görüntülere sahne oldu. Şehrin önde gelen iş adamlarından Burhan Ölmez, iki sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin birçok ilinden kanaat önderleri, iş adamları katıldı. Bu barış gününde herkesin yanımızda olması bizi sevindirdi. Ne mutlu ki bugüne getirdik.

Örgütün silah bırakması ve Türkiye'ye barış gelmesi bizi sevindirdi. Kardeşlik bayrağını astık. Her zaman da isteğimiz buydu. Bütün aşiretlerin isteği budur. Herkes barışı, huzuru istiyor. Buna emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin emeği çok var. Bölgeden biri olarak, bir Kürt çocuğu olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

DÜĞÜNDE TAKI TAKILMADI

Takısız gerçekleşen düğün, yemek ikramı ve halayların çekilmesi ile sona erdi.

Düğüne Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.