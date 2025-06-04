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Haberler > Yaşam > Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım!

Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şehit Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın eşi düğün albümünde yer alan fotoğrafları minik kızıyla birlikte çektirdi. Bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan acılı eşin yazdıkları yürekleri dağladı: Daha beraber 1 defa kutlayamamıştık canımın içi...

Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, geçen sene Bursa Adliyesi duruşma salonunda uğradığı silahlı sonucu şehit olmuştu.

Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım! - 1. Resim

Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken eşi ise törene şehit Yaşar'ın üniforması ve kucağında bebeği Nare Lina ile tabuta sarılmıştı. 

Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım! - 2. Resim

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI KIZI İLE ÇEKTİ

Hayat arkadaşının şehit düştüğü dönemde 18 aylık evli olan Asiye Yaşar, dün evliliklerinin 2. yıl dönümünde eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez minik kızıyla birlikte çektirdi.

Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım! - 3. Resim

PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Bu anları da sosyal medyasından paylaşan şehit eşi, yıldönümlerinde şu sözleri kaydetti: "İnsanın en çok güldüğü mutlu olduğu fotoğraflara içinin acıyarak bakması ne kadar ağır acı sevdiğim. Daha beraber 1 defa kutlayamamıştık canımın içi. Bu yıl kızımızla beraber kutlayacaktık nasıl da güzel hayaller kurup planlar yapmıştık."

Hiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım! - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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