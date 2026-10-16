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Yaşam

Hortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!

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Hortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!
Başlık ResmiHortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum, 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sebze serasına zarar verdi. Hortum nedeniyle seralar yıkılırken, yetiştirilen ürünler zarar gördü.

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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde etkili olan hortum, Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkiilerinde büyük çapta hasara yol açtı.

15 DÖNÜMLÜK SERA ZARAR GÖRDÜ

Hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirilen 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sera zarar gördü. Şiddetli hortumun etkisiyle seraların bir kısmı yıkılırken, içerisindeki sebzeler zarar gördü. Hortum, geçtiği güzergâh üzerindeki çok sayıda zeytin ağacının da dallarını kırdı.

Hortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!
Başlık ResmiHortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hortumun ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de zarar gören üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Hortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!
Başlık ResmiHortum ilçeyi esir aldı, tarım arazilerinde zarar büyük!

ZARAR GÖREN SERALARIN TARIM SİGORTASI YOK

Hortum nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Hortumdan etkilenen üreticilerimizi ziyaret ederek arazilerde incelemelerde bulunduk. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde gördük. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hortum nedeniyle 3 dönümlük biber serasının tamamında hasar meydana gelen üreticimiz Ahmet Kocabaş başta olmak üzere, zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü bir durum. Manavgat Ziraat Odası olarak üreticilerimizin yanındayız."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat
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