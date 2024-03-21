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Haberler > Yaşam > İftara rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşteriler isyan ettirdi! ‘Ayıp diye bir şey var’

İftara rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşteriler isyan ettirdi! ‘Ayıp diye bir şey var’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşteriler, iş yeri sahibini isyan ettirdi. Sosyal medyada video çekip paylaşan kişi “Masada salatalar, çorbalar hepsi ziyan oldu. Şu yemeklere yazık değil mi? Ayıp diye bir şey var” sözleriyle sitem etti.

İftar rezervasyonu yapıp gelmeyen müşterilere işletme sahibi paylaştığı videoyla tepki gösterdi. Viral olan görüntü, kısa sürede onlarca yorum aldı.

“YEMEKLERE YAZIK DEĞİL Mİ?”

Bir restorana rezervasyon yaptıran kişiler, iftar saatinde telefonunu kapattı ve mekana gitmedi. Yemekler ziyan olunca iş yeri sahibi şu sözlerle sitemde bulundu:

“Bunlar rezervasyon yaptırıp da gelmeyenlerin yemekleri. Masada yer yok diye telefon ediyorlar, yerimiz kalmadı diyoruz ama 15 kişi yer ayırtmış, arıyoruz telefonu da açmıyor, yemekleri de pişti. Masada salatalar, çorbalar hepsi ziyan oldu. Yarım saat önce biz gelmiyoruz diye arasalar zaten sorun yok. Masa başkasına devredilir, hadi ondan vazgeçtim, masa boş kalsın da herkese yer yok diyoruz, şu yemeklere yazık değil mi? Ayıp diye bir şey var” dedi.

İftara rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşteriler isyan ettirdi! ‘Ayıp diye bir şey var’ - 1. Resim

Video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar “Bunu yapan adam oruç tutup sevap mı bekliyor” , “Çok ayıp etmişler” , “Büyük israfa neden olmuşlar” gibi yorumlar geldi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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