Sahurda satışlar 3 katına çıktı! e-Ticaret’te ramazan bereketi

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, ramazanda satışlarda yüzde 125 artış beklediklerini belirterek, ev aletlerinde yüzde 55, temel tüketimde yüzde 40, giyimde yüzde 40, gıda ve içecek kategorisinde ise yüzde 35 sipariş artışı yaşandığını söyledi.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Ramazan ayı, bereketiyle geldi. Bir ay önceden ramazan satışlarına başlayan e-Ticaret sektörü, ramazan ayı ile birlikte satışlarını katladı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, ramazan ayında hem ciro hem de adet bazında artış olduğuna dikkat çekerek “Geçtiğimiz ramazanda satışlar önceki aya göre yüzde 125 artmıştı. Bu yıl da benzer oranda artış öngörüyoruz. Ramazan’da alışveriş en çok 20.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılıyor. Sahurda ise ramazan öncesi doneme göre 3 katı bir artış var” dedi.

Ramazan’da geçtiğimiz aya göre küçük ev aletleri kategorisi yüzde 55 temel tüketim siparişleri yüzde 40, giyim siparişleri yüzde 40, gıda & içecek kategorisi yüzde 35, sağlık ve güzellik kategorisinde yüzde 25 artış yaşandığını dile getiren Özgün, şu bilgileri verdi: Temel tüketim ürünlerinde ramazan paketleri yüzde 387, lokum yüzde 273, hurma yüzde 220 ile ilk üç sırada yer alırken, içecek tarafında poşet çaylarda yüzde 315 ve meşrubatlarda yüzde 85 artış yaşandı. Küçük ev aletleri tarafında ise fritöz satışları yüzde 44, mutfak robotu satışları yüzde 43, su ısıtıcısı satışları yüzde 39, blender satışları yüzde 33 ve ekmek kızartma ürünleri satışında yüzde 22 artış görüyoruz. Ayrıca sürahi, tava, saklama kabı gibi mutfak ürünlerinin satışları da ramazan ayında artış gösterdi.

6 AY SONRA ÖDEME İMKÂNI

Türkiye’de 100 binden fazla satıcı ve 200 milyon urun ile hizmet verdiklerini anlatan Ender Özgün, yeni hizmetler ile daha fazla tüketiciye ulaşmak istediklerini dile getirdi. Özgün, “Hepsipay ile ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ seçeneğini ramazan kampanyasında 6 taksit özelliği ile güncelleyerek ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra 6 Taksitte Öde’ şeklinde sunduk. Yakın bir zaman önce Yapı Kredi Bankası ile iş birliğinde Hepsiburada Premium Kart’ı hayata geçirdik. 3 hafta gibi kısa bir surede 75 bine yakın kişi YKB Hepsiburada Premium Kart (YKB HBPK) sahibi oldu. Hepsiburada Premium Aile Kulübü ile de çocuklara yönelik ürünlerde ailelere yönelik pek çok avantaj sunacağız” diye konuştu.

1,6 TRİLYON LİRALIK BÜYÜKLÜK

2023’un ilk yarısında 800 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektörün yılı 1,5-1,6 trilyon lira ile kapatması bekleniyor. Türkiye’de e-Ticaret’in gelişiminde son 5 yılda büyük artış kaydettiğine dikkat çeken Ender Özgün, “2023’un ilk 6 ayında açıklanan verilere baktığımızda Türkiye’deki e-Ticaret hacmi 800 milyar TL’yi aştı. Gecen yılın ilk 6 ayında Türkiye’deki toplam ticaretin yüzde 20’si e-Ticaret üzerinden gerçekleşti. 2023’un tamamında 1,5-1,6 trilyon lira işlem hacmi bekliyoruz. Bu da yüzde 100 büyüme anlamına geliyor” dedi.

Pandemi ile başlayan büyüme trendinin onumuzdaki yıllarda da devam etmesini beklediklerini dile getiren Özgün, “E-Ticaretin liderliğini Doğu pazarları yapıyor. Cin ve Güney Kore’de e-Ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı yüzde 45-50’lerde. Bu oran Avrupa ve ABD’de yüzde 30-35’lerde. Bu trendin dünya ve Türkiye’de hızlı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Biz de Hepsiburada olarak bu alanda alt yapıya, kargoya ve IT’ye yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.