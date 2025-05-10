İhtişamıyla hayran bırakıyor! 2 bin 700 yıllık tarih: Boyabat Kalesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Kalesi, milattan önce 7'nci yüzyılda Paflagonyalılar tarafından inşa edildi. Günümüze kadar ayakta kalan tarihi kale; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izleri taşıyor. Boyabat Kalesi'nin zaman zaman sisle kaplanmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler de çıkarıyor.

Güzelliğiyle görenleri hayran bırakan, tarihi M.Ö. 7'nci yüzyıla uzanan Boyabat Kalesi, Paflagonyalılar tarafından yaptırıldı. Gökırmak Vadisi'ne hakim karşılıklı 2 sarp kayanın biri üzerinde kurulan kale, günümüzde müze olarak kullanılıyor.

Boyabat Kalesi'nin altında yer alan tüneller ve yer altı şehri, Boyabat Kalesi'ne ayrı bir gizem katıyor. Arkeologlara göre bu tüneller Boyabat ilçesinin altından geçerek geniş bir yer altı ağı oluşturuyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait izler taşıyan kale, hem tarih tutkunları hem de araştırmacılar için ilgi odağı oluyor. Kalenin surlarının Osmanlı döneminde inşa edildiği tahmin edilse de yazılı bir kanıt bulunmadığı için bu konuda kesin bilgiye ulaşılamıyor.

2 bin 700 yıldır tarihe meydan okuyan, ilçeye değer ve güzellik katan Boyabat Kalesi, zaman zaman sisle kaplanırken; ortaya çıkan müthiş manzara fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.