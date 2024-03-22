İnsan sağlığını böyle tehlikeye attılar! Sahte alkol tesisinde tam 20 ton etil alkol ele geçirildi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, sahte alkol üretim tesisi ortaya çıktı. Operasyonda 20 ton etil alkol ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ise sürüyor.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, merkez Akdeniz ilçesinde 2 şüphelinin iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin etmek suretiyle etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler anında harekete geçti.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 ton etil alkol, 4 üretim makinesi ile 11 saklama tankı ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.