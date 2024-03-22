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Haberler > Yaşam > İnsan sağlığını böyle tehlikeye attılar! Sahte alkol tesisinde tam 20 ton etil alkol ele geçirildi

İnsan sağlığını böyle tehlikeye attılar! Sahte alkol tesisinde tam 20 ton etil alkol ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, sahte alkol üretim tesisi ortaya çıktı. Operasyonda 20 ton etil alkol ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ise sürüyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, merkez Akdeniz ilçesinde 2 şüphelinin iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin etmek suretiyle etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler anında harekete geçti.

İnsan sağlığını böyle tehlikeye attılar! Sahte alkol tesisinde tam 20 ton etil alkol ele geçirildi - 1. Resim

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 ton etil alkol, 4 üretim makinesi ile 11 saklama tankı ele geçirdi.

İnsan sağlığını böyle tehlikeye attılar! Sahte alkol tesisinde tam 20 ton etil alkol ele geçirildi - 2. Resim

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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