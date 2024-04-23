İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da işçilerin bulunduğu fabrika servisi, seyir esnasında lastiğinin patlaması sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.