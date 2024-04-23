İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da işçilerin bulunduğu fabrika servisi, seyir esnasında lastiğinin patlaması sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçileri taşıyan fabrika servisi, seyir esnasında devrildi. Kaza, sabah saatlerinde Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar OSB Mah.’de meydana geldi.
LASTİĞİ PATLADI, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halindeki M.B. sevk ve idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis aracı, Muratlı’da aracın lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü M.B. ile araçtaki 6 işçi yaralandı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye taşındı.
BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNİ İNCELEDİ
Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı