Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da işçilerin bulunduğu fabrika servisi, seyir esnasında lastiğinin patlaması sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçileri taşıyan fabrika servisi, seyir esnasında devrildi. Kaza, sabah saatlerinde Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar OSB Mah.’de meydana geldi.

LASTİĞİ PATLADI, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halindeki M.B. sevk ve idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis aracı, Muratlı’da aracın lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü M.B. ile araçtaki 6 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye taşındı.

İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNİ İNCELEDİ

Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

İşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fiyatı yarı yarıya düştü! Dünya devi hissede dolar bazlı %1300 yükseliş hedefi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Husumetlisine kurşun yağdıran saldırgan trafikte dehşet saçtı! 27 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi - Yaşam27 yıl hapis cezalı saldırgan dehşet saçtı!Tehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar - YaşamTehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılarKorumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin lira - YaşamKorumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin liraHer şey bir anda oldu! Okul bahçesinde otururken saldırıya uğradı - YaşamOkul bahçesinde oturan genç bıçaklı saldırıya uğradıYılda sadece 2 ay hasadı yapılıyor! 'Doğal ilaç' çiriş otu tezgaha çıktı: Faydası say say bitmiyor - Yaşam'Doğal ilaç' tezgahlarda! Faydası say say bitmiyorYeni muhtar icraata hızlı başladı! Pikniği yasakladı, her yere pankart astı - YaşamMezarlıkta pikniği yasakladı, her yere pankart astı
Sonraki Haber Yükleniyor...