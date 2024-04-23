Husumetlisine kurşun yağdıran saldırgan trafikte dehşet saçtı! 27 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi

Bursa'da husumetlisine trafik ortasında peş peşe kurşun yağdıran saldırgan, polis ekiplerinin 1 haftalık takibiyle kıskıvrak yakalandı. Saldırganın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Husumetlisi ile trafikte karşılaşan saldırgan, taşıdığı silahla husumetlisinin üzerine koşup peş peşe tetiğe basarak dehşet saçtı.

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FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Araçla seyir halindeki B.A., yol üzerinde husumetlisini görünce frene bastı.

HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

B.A., yanına aldığı tabanca ile husumetlisini kovalayarak tetiğe bastı. O anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken, B.A. olay yerinden otomobiline binerek kayıplara karıştı.

27 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. olduğunu belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, B.A.'yı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde yakaladı. B.A.'nın yapılan üst aramasında, 1 adet silah ve bu silaha ait dolu şarjör ele geçirdi. B.A., gerekli işlemler için Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.