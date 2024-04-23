Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Hazirandan itibaren hızla düşecek

Enflasyondaki düşüş için haziran ayını işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz." dedi.

ABD'de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş için haziran ayını işaret eden Bakan Şimşek, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi ile de dikkat çeken mesajlar verdi.

"YATIRIMCILARIN İLGİSİ YOĞUN"

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Geçen sene programı anlattık kendilerine, kafalarında bir çok soru işareti vardı. Tartışmalar genelde o soru işaretleri üzerinden gidiyordu. Bu sene baktık ki artık tereddütler tamamen gitmiş durumda. Çünkü programımız çalışıyor. Sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yatırımcıların ilgisi çok yoğun." dedi.

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"ENFLASYON HAZİRANDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Enflasyondaki düşüş için haziran ayını işaret eden Bakan Şimşek, "Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"KREDİ NOTUMUZ ARTACAK"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye bakışını da değerlendiren Şimşek, "Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş." dedi.