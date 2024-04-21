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Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile görüştü

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Bakan Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştü. Görüşmede kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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