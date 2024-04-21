Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile görüştü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Nisan 2024 22:01 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 22:08 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

Bakan Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştü. Görüşmede kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.