Bakanlık, Mehmet Şimşek'in sözleriyle başlayan 'locals' tartışmasına son noktayı koydu: 'Yerel yatırımcıları' ifade ediyor

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Şimşek'in enflasyon açıklamasında kullandığı 'locals' ifadesi gündem olmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomi/finans terminolojisinde rutin olarak kullanılan bir kelime olduğuna dikkat çekilerek, 'locals' kelimesinin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikteki konuşmasındaki bir ifadesi gündem oldu.

Bakan Şimşek'in enflasyon açıklamasında, 'locals' sözcüğünü, 'yerel halk' olarak kullandığı belirtilerek eleştiriler getirildi. Bazı ekonomistler "locals" sözcüğünün mesleki bir ifade olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ise açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'locals' kelimesinin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğine dikkat çekildi.

'TERMİNOLOJİDE RUTİN OLARAK KULLANILIYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

'KASITLI İTHAMLARI KINIYORUZ'

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."