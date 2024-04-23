ABD üniversitelerinde İsrail protestosu! Gazze destekçisi yüzlerce öğrenci gözaltına alındı

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştirirken, ABD'nin önde gelen üniversitelerinde işgal ordusuna yönelik protestolar sürüyor. Columbia Üniversitesi'nde devam eden protestolara New York Üniversitesi ve Yale Üniversitesi öğrencileri de katıldı. New York'taki gösterilere polis sert bir şekilde müdahale ederek, yüzlerce öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

100'LERCE ÖĞRENCİYE GÖZALTI KARARI

New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor. Eylem sırasında New York polisi İsrail'i protesto eden 100'lerce Filistin yanlısı öğrenciye müdahale ederek gözaltına aldı.

OTURMA EYLEMİ DÜZENLENDİ

ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı. Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

REKTÖRDEN 80 ÖĞRENCİYE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Columbia Üniversitesindeki olay Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı. Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu. Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına aldı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

PROTESTOLAR CALİFORNİA'YA DA SIÇRADI

İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, ABD'nin California eyaletinde de başladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Stanford Üniversitesi öğrencileri ve Filistin yanlısı göstericiler üniversite kampüsünde bir araya geldi.