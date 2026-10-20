İstanbul için tarih ve saat verildi! Pastırma yazına yeni sağanak rötarı, Orta Akdeniz’den yola çıktı
Yeni hava durumu raporunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’un yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini, yağışın Ege’de de etkili olacağını belirtti. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, Edirne’yi sel riskine karşı uyaran Tek “Bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkar” dedi. Tek, 26 Kasım’dan sonra ise pastırma sıcaklarının etkisinin görüleceğini ifade etti.
Türkiye genelinde çok bulutlu hava etkisi sürerken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, son hava durumu tahminlerini A Haber'de açıkladı.
HAFİF HAFİF SICAKLIK YÜKSELİYOR
İstanbul'da havanın biraz daha sakinleştiğini belirten Tek “Hafif hafif sıcaklık değerlerinde yükselmeleri görüyoruz. Yakın günler için yani bugün, perşembe İstanbul'da yağış şu an için yok. Sıcaklıklar yer yer 11 derecelere kadar iniyor. Gündüz sıcaklıkları 20-21-22 derecelere kadar çıkmaya başladı artık. O geçtiğimiz haftanın soğuk havası bir nebze de olsa rahatlamış oldu” dedi.
İSTANBUL’A “CUMA” UYARISI
“Cuma gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek” diyerek uyaran Tek, şöyle konuştu:
Yine Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem var. Bu sistem cuma öğleden sonraki saatlerde yeni yağışlar bırakacak ama bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkıyor. Tabii 30-40 kilogram da az bir yağış değil ama orta şiddette bir yağış. Önümüzdeki cuma gününden itibaren o yağışlar hafta sonunda da yine devam ediyor olacak İstanbul'da. Yani bir nefeslenmenin ardından İstanbul tekrar yeni yağışlı sistemin etkisine girmeye başlayacak.
Tek, Orta Akdeniz'den gelecek yeni yağışlı sistemin Marmara dışında Ege Bölgesi’nde de etkili olacağını belirtti.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Tek, bugünkü hava durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Tek şunları söyledi:
Bugün için Sivas, Tokat, Ordu arasında çok hafif bir lokal yağış var. Öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz'de yine zayıf yağışları bugün için göreceğiz. Genel olarak da bugün yurdun diğer kesimlerinde hava açık ve az bulutlu devam ediyor.
Tek yarın ve Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak etkisinin süreceğini belirtti.
3 ile sel uyarısı
Yeni yağışlı sistem için uyaran Tek, Çanakkale, Balıkesir, Edirne’yi sel ve su baskını riskine karşı uyardı. Tek “O yağışlı sistem İstanbul'da gelecek ama İstanbul'da gelirken biraz daha sönümlenmiş olacak yağışlı yerleri ve hattın sonunda yurdun batı bölgeleri bu yeni yağışlı havanın etkisine girmiş olacak gözüküyor” dedi.
PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?
Pastırma sıcaklarının ne zaman geleceğine ilişkin de konuşan Tek “Pastırma sıcakları gelecek çünkü ekimin sonuna doğru gidiyoruz. Kasım ayının başına doğru geldiğimizde genel şey olarak bu hafta aslında biraz daha mevsim normalleri ve altı değerlerde yurt genelinde sıcaklıklar yağışlar biraz daha azalmış vaziyette. Ama özellikle 26'sından sonraki haftada yurdun batısında sıcaklık değerleri artmaya başlıyor. Biraz o pastırmayı hafif hissedeceğiz gibi gözüküyor pastırma yazını” dedi.