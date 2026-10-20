İstanbul için tarih ve saat verildi! Pastırma yazına yeni sağanak rötarı, Orta Akdeniz’den yola çıktı

İSTANBUL’A “CUMA” UYARISI

“Cuma gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek” diyerek uyaran Tek, şöyle konuştu:

Yine Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem var. Bu sistem cuma öğleden sonraki saatlerde yeni yağışlar bırakacak ama bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkıyor. Tabii 30-40 kilogram da az bir yağış değil ama orta şiddette bir yağış. Önümüzdeki cuma gününden itibaren o yağışlar hafta sonunda da yine devam ediyor olacak İstanbul'da. Yani bir nefeslenmenin ardından İstanbul tekrar yeni yağışlı sistemin etkisine girmeye başlayacak.

Tek, Orta Akdeniz'den gelecek yeni yağışlı sistemin Marmara dışında Ege Bölgesi’nde de etkili olacağını belirtti.