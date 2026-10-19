Şiddetli sağanak sonrası rekor yağış alan İstanbul’da barajlardaki doluluk yüzde 50'yi geçti. İSKİ’nin bugünkü verilerine göre doluluk oranı yüzde 16'lık artışla 1 haftada yüzde 37’den yüzde 53,14'e yükseldi.

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4 gün boyunca şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı.

YÜZDE 53,14’LÜK DOLULUK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin 19 Ekim verilerine göre, geçtiğimiz hafta yüzde 37 civarında olan doluluk oranında yaklaşık yüzde 16'lık bir artış oldu. Böylece bu oran yüzde 53,14'e yükseldi.

DARLIK YÜZDE 88,83'E ULAŞTI

Barajların doluluk oranları, Istrancalar'da yüzde 61,73, Terkos'ta yüzde 36,98, Sazlıdere'de yüzde 31,95, Alibey'de yüzde 76,6, Büyükçekmece'de yüzde 30,35, Ömerli'de yüzde 77,39, Darlık'ta yüzde 88,83, Elmalı'da yüzde 79,97, Pabuçdere'de yüzde 3,76, Kazandere'de yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

İstanbul’da rekor yağış sonrası barajlarda doluluk yüzde 50’yi geçti! Darlık yüzde 88,83'e ulaştı

İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Ömerli Barajı %77,39 Darlık Barajı %88,83 Elmalı Barajı %79,97 Terkos Barajı %36,98 Alibey Barajı %76,6 Büyükçekmece Barajı %30,35 Sazlıdere Barajı %31,95 Istrancalar Barajı %61,73 Kazandere Barajı %8,08 Pabuçdere Barajı %3,76

10 YILLIK DEĞİŞİM

Barajların son 10 yıldaki su seviyeleri ise şöyle;

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,35, 2017'de yüzde 52,66, 2018'de yüzde 53,63, 2019'da yüzde 45,4, 2020'de yüzde 32,69, 2021'de yüzde 47,58, 2022'de yüzde 44,25, 2023'te yüzde 21,29, 2024'te yüzde 34,38, 2025'te yüzde 24,51 iken bugünkü oran yüzde 52,43 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da rekor yağış sonrası barajlarda doluluk yüzde 50’yi geçti! Darlık yüzde 88,83'e ulaştı

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 80'E ÇIKTI

Öte yandan şiddetli sağanağın etkili olduğu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'ndada su seviyesi sağanak sonrası arttı. Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 80'e çıktı.

İstanbul’da rekor yağış sonrası barajlarda doluluk yüzde 50’yi geçti! Darlık yüzde 88,83'e ulaştı

Kentte etkili olan yağış sebebiyle ani taşmaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için barajın 2 tahliye kapağı açılarak kontrollü su aktarımı yapılıyor. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda 1 Ekim'de su seviyesi yüzde 50 ölçülmüştü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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