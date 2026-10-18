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İstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar (Elmalı, Darlık, Istrancalar, Terkos, Alibey, Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere)

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İstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar (Elmalı, Darlık, Istrancalar, Terkos, Alibey, Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere)
Başlık Resmiİstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar

İstanbul’da baraj doluluk oranı 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 52,43 seviyesine ulaştı. İşte barajlardaki doluluk oranları...

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İSKİ tarafından paylaşılan 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 52,43 olarak ölçüldü. 5 Ekim’de yaklaşık yüzde 39 seviyesinde bulunan ortalama doluluk oranı, takip eden günlerde kademeli olarak gerilerken sağanak yağışların ardından 15 Ekim’de doluluk oranında belirgin bir yükseliş kaydedildi. 16 ve 17 Ekim tarihlerinde yaklaşık yüzde 48 düzeyinde kalan oran, 18 Ekim’de yüzde 52,43’e çıktı.

İstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar (Elmalı, Darlık, Istrancalar, Terkos, Alibey, Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere)
Başlık Resmiİstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar (Elmalı, Darlık, Istrancalar, Terkos, Alibey, Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

Elmalı Barajı yüzde 77 ile en yüksek Pabuçdere Barajı yüzde 4 ile en düşük su seviyesinde kalan barajlar oldu. Alibey, Darlık, Istrancalar, ve Ömerli barajının ise yarıdab fazla doluluk oranı olduğu İSKİ tarafından paylaşıldı.

İstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar (Elmalı, Darlık, Istrancalar, Terkos, Alibey, Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere)
Başlık Resmiİstanbul baraj doluluk oranı 18 Ekim Pazar (Elmalı, Darlık, Istrancalar, Terkos, Alibey, Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere)
  • Elmalı Barajı: %77
  • Darlık Barajı: %75
  • Istrancalar Barajı: %70
  • Terkos Barajı: %37
  • Alibey Barajı: %75
  • Ömerli Barajı: %66
  • Büyükçekmece Barajı: %30
  • Sazlıdere Barajı: %31
  • Kazandere Barajı: %8
  • Pabuçdere Barajı: %4
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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