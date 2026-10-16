İstanbul'da sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağışlar, barajların doluluk oranını iki günde yüzde 38,06'dan yüzde 48,02'ye yükseltti. İSKİ verilerine göre yaklaşık 10 puanlık artış yaşanırken Elmalı Barajı yüzde 92,12 ile en yüksek, Pabuçdere ise yüzde 3,56 ile en düşük doluluk oranına sahip oldu. Kentin barajlarında biriken toplam su miktarı 416,74 milyon metreküpe ulaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı önceki günkü yağışların etkisi ile iki günde 9,96 puan yükselerek yüzde 38,06'dan yüzde 48,02 seviyesine çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim'de etkisini şiddetlendiren yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine sebep oldu.

İstanbul'da sağanak barajlara can suyu oldu! Doluluk oranı 2 günde 10 puan arttı

İKİ GÜNDE 10 PUAN ARTTI

Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki günde 9,96 puan yükselirken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,02 olarak kaydedildi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,33, Terkos'ta yüzde 36,04, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 73,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,85, Ömerli'de yüzde 66,17, Darlık'ta yüzde 75,02, Elmalı'da yüzde 92,12, Pabuçdere'de yüzde 3,56 ve Kazandere'de yüzde 8,18 olarak kaydedildi.

İstanbul'da sağanak barajlara can suyu oldu! Doluluk oranı 2 günde 10 puan arttı

MELEN VE YEŞİLÇAY'DAN 1 MİLYAR METREKÜP SU ALINDI

Melen'den 449,05 milyon, Yeşilçay'dan da 120,18 milyon metreküp olmak üzere bu sene toplam 569,22 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu sene şehre verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu sene düşen yağış miktarı metrekare başına 843,39 kilogram oldu.

Şehre su veren baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 416,74 milyon metreküp olarak kaydedildi.

GÜNLÜK 3 MİLYON METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 167 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 16 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,62, 2017'de yüzde 52,95, 2018'de yüzde 53,81, 2019'da yüzde 45,57, 2020'de yüzde 32,96, 2021'de yüzde 47,53, 2022'de yüzde 44,45, 2023'te yüzde 21,49, 2024'te yüzde 34,53, 2025'te yüzde 24,75 iken bugünkü oran yüzde 48,02 olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala