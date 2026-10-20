İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışın sele dönüşmesiyle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde çok sayıda araç sürüklenerek hasar gördü. Selin ardından otoparklara çekilen araçlar, sahipleri tarafından çekici yardımıyla alınarak tamir ve bakım için sanayiye götürülmeye başlandı. Araç sahipleri, otomobillerindeki hasarın büyük olduğunu belirterek, arabalarının perte çıktığını ifade etti.

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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken Sarıyer ilçesinin Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketine neden olmuştu. Taşan derelerden gelen sel suları cadde ve sokakları kaplamış, çok sayıda araç suya kapılarak sürüklenmişti. Selin ardından bölgede hasar gören araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, otoparklara çekilen araçlar da sahipleri tarafından teslim alınmaya başlandı.

HASAR GÖREN ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE TAŞINIYOR

Çekici yardımıyla otoparklardan çıkarılan araçlar, oluşan hasarın giderilmesi amacıyla sanayi sitelerine götürülüyor. Sel sularına maruz kalan araçlarda meydana gelen hasar nedeniyle araç sahipleri, otomobillerini tamir ve bakım işlemlerinin yapılması için sanayiye götürürken, bölgede selin geride bıraktığı hasarın izleri ise silinmeye devam ediyor.

İstanbul'da sel hasarlı araçlar sanayiye getirildi... Zarar büyük: Perte çıkartacağız

"PLAKALARI SÖKÜP PERTE ÇIKARTACAĞIZ"

Hikmet Özdemir, aracının çamur içinde olduğunu ve servise götürdüğünü ifade ederek, "Ayazağa Mahallesi'nde oturuyorum. Aracım evin önünde park halindeydi. Su gelmiş, aldırdık buraya. Buradan servise götüreceğiz. Arabanın içi su dolu. Otomatik vites olduğu için herhalde kullanılmayacak halde. Muhtemelen plakalar sökülüp perte çıkartacağız." dedi.

"TAMİR OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Özdemir, "Şu an çekici geldi, servise çekiciyle götüreceğiz. Tamir olacağını zannetmiyorum. Bütün elektronik şeyler su içinde, çamur içinde." diye konuştu.

İstanbul'da sel hasarlı araçlar sanayiye getirildi... Zarar büyük: Perte çıkartacağız

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİ

İstanbul'da 14 Ekim'de sabahtan akşama kadar aralıksız süren ve metrekareye 200 kilograma varan sağanak yağış, kentin özellikle kuzey ve batı ilçelerinde büyük bir sel felaketine dönüşmüştü. Afetin en ağır bilançosu, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde yaşanmış, rekor düzeydeki yağışlar sebebiyle hayat adeta durma noktasına gelmişti. Kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan ve çok sayıda mahsur kalma vakası kayıtlara geçmişti.

Sel sularının en şiddetli vurduğu bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa’da yollar göle dönmüş, park halindeki araçlar sulara kapılarak birbirinin üzerine yığılmış ve bir İETT otobüsündeki yolcular mahsur kalarak aracın üzerine çıkmak zorunda kalmıştı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da onlarca kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabad Camii sular altında kalmıştı. Ayrıca Hacıosman Metro İstasyonu ile çok sayıda alt geçidi su basmış, toplu taşıma seferleri ve karayolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmıştı.

İstanbul'da sel hasarlı araçlar sanayiye getirildi... Zarar büyük: Perte çıkartacağız

Yaşanan afette, Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuğun su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin yanı sıra, sel sularına kapılan ve su tahliyesi sırasında kaza geçiren vatandaşlarla birlikte toplamda 7 kişi hayatını kaybetmiş, kaybolan vatandaşlar için de arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yaşananların ardından yetkililer tarafından okullar 1 günlüğüne tatil edilmiş ve kent genelinde binlerce personelin katılımıyla tahliye ile temizlik çalışmalarına hız verilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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