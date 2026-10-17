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Yaşam

İstanbul’da yarın yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda cadde trafiğe kapatılacak

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İstanbul’da yarın yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda cadde trafiğe kapatılacak
Başlık Resmiİstanbul’da yarın yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda cadde trafiğe kapatılacak

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın saat 09.00’dan etkinlik bitimine kadar çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kapanacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları açıkladı.

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İstanbul’da yarın trafiğe çıkacak sürücüleri ilgilendiren bir duyuru yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

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Buna göre, Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

İstanbul’da yarın yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda cadde trafiğe kapatılacak
Başlık Resmiİstanbul’da yarın yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda cadde trafiğe kapatılacak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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