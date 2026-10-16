İsveç’te yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Çorum’daki köylerine dönen Mustafa ve Döndü Aydın çifti, hobi olarak başladıkları pizzacılıkta büyük ilgi gördü. Sosyal medyada tanınan çift, Ankara, Samsun ve Kastamonu başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden gelen müşterilerini köylerinde ağırlıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, burada 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile yaklaşık 40 yıl restoran işletmeciliği yaptı. Gurbette yaşadıkları süre boyunca Türkiye ile bağlarını koparmayan, her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekli olunca 2017'de İsveç'ten memleketleri Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

İsveç’ten gelip Çorum’a açtılar! Yurdun dört bir yanından müşteri yağıyor: Şakayla karışık başladık

HOBİ AMACIYLA İNŞA ETTİRDİ, İŞLETMEYE DÖNÜŞTÜ

Buradaki evinin bahçesine hobi amacıyla fırın inşa ettiren Mustafa Aydın, misafirlerinin fırında pişirdiği pizzaları beğenmesi üzerine eşiyle pizzacı açmaya karar verdi. Köyüne açtığı pizzacının sosyal medyada popüler olmasıyla müşteri kitlesi genişleyen Aydın çifti, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden de müşteri ağırlıyor.

İsveç’ten gelip Çorum’a açtılar! Yurdun dört bir yanından müşteri yağıyor: Şakayla karışık başladık

Köylerindeki pizzacıyı her yıl mayıs ayında açan Aydın çifti, genellikle ekim ayında kapatıyor, kış döneminde faaliyet göstermiyor.

Ülkesini çok sevdiğini belriten Mustafa Aydın, bu nedenle emekli olunca Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

"ŞAKAYLA KARIŞIK AÇTIK, ÇOK BEĞENİLDİ"

Hobi amacıyla yaptırdığı pizza fırınının yeni bir iş yerine dönüştüğünü belirten Aydın, "Burada küçük bir fırınım vardı, gelenlere pizza yapıyorduk. Yeğenim, 'Niye burada restoran yapmıyoruz?' dedi. Kendi sanatım olduğu için ben de iştaha geldim. Şakayla karışık açtık. Çok büyüdü, çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Ankara'dan gelenler var, Samsun'dan, Kastamonu'dan geliyorlar." dedi.

İsveç’ten gelip Çorum’a açtılar! Yurdun dört bir yanından müşteri yağıyor: Şakayla karışık başladık

BAHARATLARI İSVEÇ'TEN GETİRİYOR

Yaptığı pizzaların farklı olması nedeniyle ilgi gördüğünü dile getiren Aydın, "Pizzayı tam buğday unundan yapıyorum. Baharatlarını İsveç'ten getiriyorum. Sosumu da bir yerden alıyorum. Doğduğumdan beri aklımda kalite var. Burada her şeyi kaliteli kullanıyorum." diye konuştu.

YENİ ŞUBE YOLDA

Yaz döneminde 300 kişinin geldiği günler bulunduğunu anlatan Aydın, ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Aydın, köyündeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da da 1 şube açtığını, Mersin'e de şube açmak üzere olduklarını ifade etti.

İsveç’ten gelip Çorum’a açtılar! Yurdun dört bir yanından müşteri yağıyor: Şakayla karışık başladık

"KENDİMİ HAMURUN İÇİNDE BULDUM"

Döndü Aydın ise önceleri tekstil fabrikasında çalıştıklarını, sonradan restoran sektörüne girdiklerini, 54 yıldır hayatı birlikte omuzladıklarını söyledi.

İsveç'te uzun süre çalıştıktan sonra emekli olup iş yapmamayı hayal ettiğini ancak köye açtıkları pizzacıda çalışmaya devam ettiğini anlatan Aydın, "İsveç'te emekli olduk, 'Türkiye'ye gidip rahat yaşayacağız' dedi ama kendimi yine hamurun içinde buldum. Sağlık olsun, çalışmak güzel bir şey. 17 yaşımdan beri çalışıyorum." diye konuştu.

İsveç’ten gelip Çorum’a açtılar! Yurdun dört bir yanından müşteri yağıyor: Şakayla karışık başladık

Köyde olmayı sevdiğini vurgulayan Aydın, "Antalya'da da yerimiz var ama burayı daha çok seviyorum. Müşterilerimizle sohbet ediyoruz, sevenimiz çok. Hafta sonları oturacak yer olmuyor. Güzel geçiyor, yeter ki Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala