Hastanede endişelerini gideriyor! Japon balıkları hasta çocuklara terapi oluyor

Bingöl’de yapılan bir araştırma, hastanede Japon balıklarıyla ilgilenen çocukların psikolojik durumlarının düzeldiğini ortaya koyuyor.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sarman ile meslektaşı, Bingöl’de bir çocuk hastanesinde 8-10 yaş grubundaki 112 çocuğu iki gruba ayırdı, ilk gruptaki çocukların odalarına küçük akvaryumlar içerisinde Japon balıkları koydu; sonrasında evlerine götürebilecekleri balıkların bakım ve besleme sorumluluğunu çocuklara bıraktı.

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Sarman, “Journal of Pediatric Nursing”de yayımlanan makalelerinde balıklara bakma sorumluluğu verilmeyen çocuklarla karşılaştırıldığında, balıklarla ilgilenen çocukların hastanede yaşamış oldukları kaygı ve sıkıntıların azaldığını, duygusal ve psikolojik durumlarının bariz şekilde iyiye gittiğini paylaştı.

Sarman, Japon balığı yerine farklı bir evcil hayvanın da çocuklarda aynı olumlu etkiyi uyandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.