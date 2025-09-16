Japonya Prensesi'nden konferans: "Türkiye benim için çok özel"

Kırşehir'deki Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japonya Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün de yer aldığı proje ve kurumlara destek veren Prenses Akiko, Türkiye ziyareti sırasında, İş Kuleleri'nde düzenlenen "Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" konferansında geçmişten bu yana süre gelen iki ülkenin dostluğunu bir kez daha vurguladı.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Prenses Mikasa, "Türkiye bizim için çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bağ, sadece bir aile hikâyesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü. Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim" dedi.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Prenses Akiko, ilk yurt dışı seyahatini lise ikinci sınıftayken, dedesi Prens Mikasa'nın kuruluşunda rol aldığı Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin açılış törenine babası Prens Tomohito'nun katılacağını duyup babasından rica ederek gerçekleştirdiğini belirterek, "Tarih biliminin ne kadar büyüleyici olabileceğini bana ilk kez gösteren ve içimdeki araştırmacı ruhun tohumlarını eken kişi dedemdi. O yüzden dedemin önem verdiği Türkiye'deki arkeolojik alanları da yerinde görmek istemiştim" dedi.

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALDI

Prenses Akiko, o yaz tatilinde çıktığı Ankara, Kapadokya, Kaman-Kalehöyük, Troya, Bergama ve İstanbul'u da içeren kapsamlı Türkiye gezisinin kendisinde bıraktığı izleri, "Mitolojiyi çok seven biri olarak, Troya antik kentine hayran kaldığımı hâlâ hatırlıyorum. Kapadokya'da ise rüzgâr ve yağmurun binlerce yıl boyunca oluşturduğu olağanüstü manzarayı gördüğümde, kendimi evren karşısında ne kadar küçük hissettiğimi unutamam" ifadeleri ile anlattı.