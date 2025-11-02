Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'da gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini yakıp mahallelinin borcunu kapattı

Hatay'da gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini yakıp mahallelinin borcunu kapattı

Hatay Dörtyol'da bir hayırsever, girdiği mahalle bakkalında veresiye defterinde ismi olan 30 depremzedenin 80 bin TL'lik borcunu kapattı. Veresiye defterini yakan hayırsever ismini açıklamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir işletmeye gelen hayırsever, bakkala borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödeyerek veresiye defterini yaktı.

İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü.

Hatay'da gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini yakıp mahallelinin borcunu kapattı - 1. Resim

"'VERESİYE DEFTERİNİ BANA SATAR MISIN?' DEDİ"

Oğluna ait işletmede olduğu esnada gizemli hayırseverin mahallelinin borcunu ödediğini söyleyen Bilgehan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde marketçilik yapıyoruz. Burası oğlumun iş yeri, dün akşam ben dükkandayken bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. 'Veresiye defterini bana satar mısın?' dedi, ben de 'satarız' dedim. Fiyatını sordu ve defteri satın aldı. Yaklaşık 30 kişinin borcu vardı, 80 bin fiyat verdik ve hepsini ödedi. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti."

