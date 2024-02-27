Kartal yuvası Ramazan'a hazır! Orhan Gazi Camisi ve Şeyh Edebali Türbesi temizlendi

Bilecik'te şehir merkezinde bulunan camilerde Ramazan temizliği yapıldı. Bir kartal yuvasını andıran Orhan Gazi Camisi ve Şeyh Edebali Türbesi de ziyaretçiler için hazırlandı. Aralarında tarihi camilerin de bulunduğu 25 ibadethane temizlendi, halılar yıkandı, güzel kokular sürüldü.

Bilecik Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışması yapan ekipler, vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesi için çalışmaları hızla sürdürüyor.

Cami ve mescitlerde Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında, cami halıları yıkanarak temizlenirken pencere ve ayakkabılık temizliği de özenle gerçekleştiriliyor.

Başta Şeyh Edebali Külliyesi'nde bulunan tarihi Orhan Gazi, Kayı Boyu ve Merkez Şerif Paşa camileri olmak üzere tüm ibadethanelerde çalışmalar titizlikle yapıldı.

Son teknoloji temizlik makineleri ve ürünleriyle yapılan çalışmalarda ayrıca cami çevresinde kötü görüntü oluşturan alanlarda da temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

Mahalle ve cami sakinleri de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ

Orhan Gazi Camii'nin üst tarafındaki tepelik alanda bulunan, yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Orhan Gazi devrinde inşa edildiği kabul edilen Şeyh Edebali Türbesi, şehirdeki en önemli tarihi miraslardan biri konumunda bulunuyor.

Şeyh Edebali ile şeyhin neslinden 6 büyük ve 4 küçük sandukanın yer aldığı türbede, sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunuyor. Türbe ve dergah, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat gördü.

Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha yer alıyor.