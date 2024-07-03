Kastamonu'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 9 yaralı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı, birinin hayati tehlikesi sürüyor.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Üyük köyü mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Sahit Y. (47) idaresindeki hafif ticari araç ile Rahmi K. (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Y. (46), Elife Y. (44), Bahriye K. (49), Merve Y. (18), Kayra Y. (11), Seda Özer Y. (45) ve Sema Y. (13) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sahit Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı