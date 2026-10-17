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Yaşam

Kestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıkarıldı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kardeşiyle kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu. Duran'ın cansız bedeni, arazinin eğimli olması nedeniyle AFAD ekiplerince çıkarıldı.

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Sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alana iki kardeşiyle birlikte kestane toplamak amacıyla giden Durmuş Duran (66), araçlarını yol kenarına park ettikten sonra ormanlık alana girdi.

GRUPTAN AYRILDI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre sonra gruptan ayrılan Duran'dan haber alamayan kardeşleri, çevrede arama çalışması başlattı. Arama sonucunda kardeşleri, Duran'ı ormanlık alanda yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arazinin eğimli ve engebeli olması sebebiyle Duran'ın cansız bedeni AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıkarıldı
Başlık ResmiKestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıkarıldı

OTOPSİ YAPILACAK

Duran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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