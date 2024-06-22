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Kırkpınar için geri sayım! Edirne'de otellerde yer kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakaları takip etmek isteyen ziyaretçiler otelleri şimdiden doldurdu. 

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 663. randevusu 5 Temmuz Cuma günü başlıyor. Güreşler, 7 Temmuz Pazar günü 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanının belirleneceği başpehlivanlık güreşleriyle sona erecek. Güreşleri takip etmek isteyen güreş severler, aylar öncesinden otel rezervasyonu yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne'deki oteller kısa sürede doluluk oranına yaklaştı.

Kırkpınar için geri sayım! Edirne'de otellerde yer kalmadı - 1. Resim

OTELDE DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Edirne'de bir otelin sahibi Selami Tunçel, otelde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, diğer otellerin de doluluk oranına yaklaştığını söyledi. Otel sorumlusu Murat Tunçel de yaklaşık 1 aydır yoğun rezervasyon talepleriyle karşılaştıklarını anlattı.

Kırkpınar için geri sayım! Edirne'de otellerde yer kalmadı - 2. Resim

DUALI ÇAYIR ER MEYDANINDA ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Güreşlerin gerçekleştirileceği Sarayiçi Er Meydanında belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları hız kazandı. Ekipler, er meydanı ve çevresinde temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, 13 bin kapasiteli tribünlerin bakım ve onarımlarının tamamlandığını belirterek, "5-6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine tüm güreş severleri davet ediyoruz” dedi.

Kırkpınar için geri sayım! Edirne'de otellerde yer kalmadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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