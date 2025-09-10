Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor

Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor
Çikolata, Çankırı, Kadın Girişimci, Gastronomi, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çankırı’da kavunla çikolatanın birleşiminden doğan yeni tat yok satıyor! Kentin simgesi Kızılırmak kavunu, kadın girişimci Eda Kıyısın’ın elinde çikolataya dönüştü.

Çankırı’da kadın girişimci Eda Kıyısın, kentin simgelerinden olan Kızılırmak kavununu çikolataya dönüştürdü. 

Yerel lezzetleri çikolatayla birleştirme fikri, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar’ın önerisiyle hayata geçirildi. 

Kavunlu çikolata kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor - 1. Resim

YOK SATIYOR

Kızılırmak ilçesinde tuzlu toprakta yetişen aromatik kavunlarla hazırlanan çikolatalar, kentte merakla karşılandı. Yeni tarifin deneme üretimi tamamlandıktan sonra, vatandaşlarla buluşturuldu. 

Tadına bakanlar, kavun aromasının çikolatayla uyumuna hayran kaldı.

Kıyısın, kavunu bir gün kaynatıp 24 saat dinlendirdiklerini söyledi. Ganaj kısmında sadece doğal malzeme kullanıldığını belirtti.

 İlk kez kavundan çikolata yaptığını söyleyen Kıyısın, kentteki diğer ürünlerle de benzer denemeler yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor - 2. Resim

İLK TEPKİLER OLUMLU: TÜRKİYE'YE TANITILMALI

Yeni lezzeti tadan Ferizet Temur, çikolatanın herkes tarafından mutlaka denenmesi gerektiğini söyledi. 

Kavunlu çikolatanın Türkiye genelinde tanıtılması gerektiğini belirterek, "Bu çikolatanın aroması çok güzel. Bu sadece Çankırı’nın değil, Türkiye’nin çikolatası olabilir” dedi.

YERELDEN ULUSALA YENİ BİR TAT

Eda Kıyısın, daha önce de Çankırı tuzu ve kızılcık ekşisiyle çikolata yapmıştı. Şimdi ise kavunlu çikolatasıyla gastronomi dünyasında yeni bir kapı araladı.

Özel tarifin, kente özgü tatlarla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleriİşte yeni Renault Clio! Türkiye'de üretilecek,45 ülkeye ihraç edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim” - YaşamCamide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim”La Nina bu kış kapıda ama serinlik uzakta! Kafaları karıştıran tahmin - YaşamBu kışı La Nina bile kurtaramayacak!Günümüzde lüks konutlarda var! Romalılar 1700 yıl önce bunu da yapmış - YaşamRomalılar 1700 yıl önce bunu da yapmışBaşına gelen olay sonrası dünyası yıkıldı! Erzincanlı çiftçinin 1 yıllık emeği heba oldu  - YaşamErzincanlı çiftçiye şok! 1 yıllık emeği heba olduŞırnak'ta 7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı! - Yaşam7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı!İşsizlik ve geçim sıkıntısıyla boğuşan İliç halkı madenlerinin açılmasını istiyor - Yaşamİliç halkı madenlerinin açılmasını istiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...