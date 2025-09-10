Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor

Çankırı’da kadın girişimci Eda Kıyısın, kentin simgelerinden olan Kızılırmak kavununu çikolataya dönüştürdü.

Yerel lezzetleri çikolatayla birleştirme fikri, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar’ın önerisiyle hayata geçirildi.

Kavunlu çikolata kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

YOK SATIYOR

Kızılırmak ilçesinde tuzlu toprakta yetişen aromatik kavunlarla hazırlanan çikolatalar, kentte merakla karşılandı. Yeni tarifin deneme üretimi tamamlandıktan sonra, vatandaşlarla buluşturuldu.

Tadına bakanlar, kavun aromasının çikolatayla uyumuna hayran kaldı.

Kıyısın, kavunu bir gün kaynatıp 24 saat dinlendirdiklerini söyledi. Ganaj kısmında sadece doğal malzeme kullanıldığını belirtti.

İlk kez kavundan çikolata yaptığını söyleyen Kıyısın, kentteki diğer ürünlerle de benzer denemeler yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

İLK TEPKİLER OLUMLU: TÜRKİYE'YE TANITILMALI

Yeni lezzeti tadan Ferizet Temur, çikolatanın herkes tarafından mutlaka denenmesi gerektiğini söyledi.

Kavunlu çikolatanın Türkiye genelinde tanıtılması gerektiğini belirterek, "Bu çikolatanın aroması çok güzel. Bu sadece Çankırı’nın değil, Türkiye’nin çikolatası olabilir” dedi.

YERELDEN ULUSALA YENİ BİR TAT

Eda Kıyısın, daha önce de Çankırı tuzu ve kızılcık ekşisiyle çikolata yapmıştı. Şimdi ise kavunlu çikolatasıyla gastronomi dünyasında yeni bir kapı araladı.

Özel tarifin, kente özgü tatlarla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ulaşması hedefleniyor.