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Bu ürünler geri çağrılıyor! Çikolata markasında büyük skandal, Türkiye'de de satılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu ürünler geri çağrılıyor! Çikolata markasında büyük skandal, Türkiye&#039;de de satılıyor
Çikolata, Dubai, İngiltere, Gıda Güvenliği, Skandal, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de üretilen ve yurt dışında da satışa sunulan Neosis marka Dubai çikolataları, İngiltere'de toplatılıyor. Kurumdan açıklama yapılırken geri çağırma sebebi de tüketicilerle paylaşıldı. İşte detaylar.

Son aylarda art arda gelen gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de üretilen ve yurt dışına gönderilen Neosis marka Dubai çikolataları için İngiltere Gıda Standartları Ajansı 'risk' uyarısı verdi.

Bu ürünler geri çağrılıyor! Çikolata markasında büyük skandal, Türkiye'de de satılıyor - 1. Resim

Sebep olaraksa ürünün fıstık içerdiğini, ancak ambalajında bu bilginin yer almadığı ve bu nedenle fıstık alerjisi olanlar için tehlikeli olabileceği gösterildi.

Bu ürünler geri çağrılıyor! Çikolata markasında büyük skandal, Türkiye'de de satılıyor - 2. Resim

Kurum ayrıca çikolatayı satın alanları; ürünü evde imha etmeye ve ardından Büyük Britanya'daki yerel Ticaret Standartları Departmanı veya Kuzey İrlanda'daki Çevre Sağlığı Yetkilileri ile iletişime geçmeye çağırıyor.

Bu ürünler geri çağrılıyor! Çikolata markasında büyük skandal, Türkiye'de de satılıyor - 3. Resim

Öte yandan etiket bilgisine eksiklik olan ürünler piyasadan çekiliyor ve perakende olarak satılan 95 gr'lık barlar şirket tarafından geri çağrılıyor. 

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Neosis Schokolade Love of Dubai çikolatasını satın alan tüketicileri ve gıda işletmelerini, bu ürünün etikette belirtilmeyen yer fıstığı içerdiği ve bu nedenle yer fıstığına alerjisi olan herkes için olası bir sağlık riski oluşturduğu konusunda bilgilendiriyoruz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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