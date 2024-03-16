Küresel ısınma etkisi: Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı

Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl kendisini daha da fazla hissettirirken Türkiye'de de göçmen kuşlar ve diğer canlılar daha erken göç etmeye başladı. Mart ayında yaşanan sıcak havanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar daha erken çiçek açıp meyve verdi.

Avrupa Birliği (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Dünya’nın bu yıl küresel ısınma eşiği olan 1.5°C’yi ilk defa geçtiğini açıkladı. Şubat 2023 ile Ocak 2024 arasında yıllık sıcaklık artışı 1.52°C’ye ulaştı, son 150-200 yılın en sıcak şubat ayı yaşandı.

Türkiye’de de mart ayında bir çok yerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göçmen kuşlar ve diğer canlılar daha erken göç etmeye başladı.

Öte yandan mart ayında yaşanan sıcak havanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar daha erken çiçek açıp meyve verdi.

SICAK HAVA NEDENİYLE KUŞLAR ERKEN GÖÇTÜ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, göçmen kuşların ve diğer canlıların daha erken göç etmelerinin ve erken çiçek açmalarının küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Belki son 150-200 yılın en sıcak şubat ayı yaşandı. Yalnız Çukurova bölgesinde değil tüm dünyada yaşandı. Birkaç istisna dışında her tarafta çok sıcak bir dönem oldu. Dolayısıyla hava sıcak olduğu için göçmen kuşlar da göç etmiş oldukları Kuzey Afrika, Mısır ve Nil deltası gibi yerlerden daha erken buralara geldi.



Prof. Dr. Mesut Başıbüyük

Teknik olarak sadece hayvanların göç etmesi değil, aynı zamanda bitki türlerinin de sıcaklığa bağlı olarak erken çiçek açtığını, meyve verdiğini görüyoruz. Yalnız Çukurova bölgesi değil, diğer yerlerde de bu durum aynı. Normalde bu mevsimlerde olmaması gereken ağaçlarda daha erken, yaklaşık 1 ay öncesinden çiçek açmaya başladığını ve meyve verdiklerini görüyoruz."

TÜRKİYE'NİN İKLİMİ GELECEKTE MISIR'A BENZEYEBİLİR

Öte yandan Türkiye’nin yakın gelecekte Mısır’la aynı iklim özelliklerini taşıyabileceği ifade edilmişti. İklim değişikliği nedeniyle subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini söyleyen uzmanlar, Anadolu’da ekosistemlerin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.