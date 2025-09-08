Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da 18 yaşındaki genç kadın, 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler genci merdivenle kurtardı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Uluyol Mahallesi'nde 18 yaşındaki kadın şahıs, 7 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandı.

EKİPLER MERDİVENLE KUYUYA İNDİ

Yaralı kadını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek kadını kurtardı.

Kuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele etti - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sedye yardımıyla kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele etti - 2. Resim

