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Haberler > Yaşam > Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti...

Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 8 ay önce belediyeye ait sosyal tesislerde üretimine başlanan ince hamurlu pizzalar, kısa sürede büyük ilgi görerek ilçenin tescilli lezzetleri kömbe ve pilavın önüne geçti.

Akçadağ ilçesinde yaklaşık 8 ay önce Belediye sosyal tesislerde üretimine başlanan ve satışa sunulan pizza yörenin geleneksel tatları olan tescilli kömbe ve pilavın önüne geçti.

Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti... - 1. Resim

NORMALİNDEN DAHA İNCE 

İlçe dışından birçok vatandaş, sadece pizzayı tatmak için Akçadağ'a seyahat ederken, normalinden daha ince hamurla hazırlanan pizzalara olan talep her geçen gün artıyor.

Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti... - 2. Resim

Pizza ustası Mustafa Doğar, özellikle kavurmalı pizzanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Tamamen doğal malzemelerle üretim yaptıklarını vurgulayan Doğar, "Akçadağ'ın kömbesi ve pilavına artık bir de pizzası eklendi. Vatandaşların ilgisi bizi oldukça memnun ediyor" dedi.

Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti... - 3. Resim

İşletme sorumlusu Nail Hazar ise, sosyal tesislerde hem tescilli yöresel yemeklerin hem de pizzanın satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yoğun taleplere yetişmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Pizza, kısa sürede menümüzün en çok tercih edilen ürünü haline geldi" ifadelerini kullandı

Malatyalıların ağzı tadı değişti! 8 ay önce satışa sunuldu, yöresel lezzetlerin önüne geçti... - 4. Resim

Kent merkezinden Akçadağ'a gelen ziyaretçilerden Nuray Koçşahin ise tavsiye üzerine pizzayı denediklerini belirterek, "İnce hamurla hazırlanmış pizzalar çok lezzetliydi. Beklentimizin üzerinde bir tatla karşılaştık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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