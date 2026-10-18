Meteoroloji tahmin haritasını paylaştı: İstanbul için yeni sağanak uyarısı yapıldı! Sıcaklık kısa sürecek
Türkiye, birçok kentte etkili olan sağanak yağışların ardından selin yol açtığı hasarla mücadele ediyor. Can kayıplarının yaşandığı, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde gözler bir yandan da yeni hava tahminlerine çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19-25 Ekim dönemini kapsayan tahminine göre, hafta başında yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, cuma günü Marmara Bölgesi’nde yeniden sağanak görülecek.
İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Bursa ve Yalova’da da yağış tahmin ediliyor.
İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da haftanın ilk günlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 18-20 derece civarında seyretmesi öngörülürken, cuma günü kentte gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Marmara genelinde de hafta başında daha sakin bir hava bekleniyor. Ancak cuma günü batıdan gelecek yağışlı sistemin bölgedeki hava koşullarını değiştirmesi bekleniyor.
ANKARA VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?
Ankara’da hafta boyunca parçalı ve az bulutlu hava öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıklarının hafta başında 14-15 derece civarında olması, hafta ortasından itibaren ise 18-20 dereceye yükselmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 2-8 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.
İzmir’de ise hafta başından itibaren güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hafta ortasında 25-26 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların cuma günü düşmesi ve gök gürültülü sağanağın görülmesi öngörülüyor.
AKDENİZ’DE SICAKLIK 30 DERECE OLACAK
Akdeniz Bölgesi’nde hafta boyunca parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Antalya ve Adana çevrelerinde gündüz sıcaklıklarının 25-30 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.
Hatay çevresinde hafta başında yerel sağanak geçişleri görülebileceği belirtilirken, bölgenin diğer kesimlerinde genel olarak daha sakin bir hava bekleniyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ SÜRECEK
Karadeniz’in batı ve orta kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, Doğu Karadeniz’de hafta başında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’da ise özellikle Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde hafta ortasına kadar yağış geçişleri bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hafta boyunca daha sakin bir hava beklenirken, gündüz sıcaklıklarının 21-28 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.