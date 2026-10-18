Meteoroloji tahmin haritasını paylaştı: İstanbul için yeni sağanak uyarısı yapıldı! Sıcaklık kısa sürecek

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da hafta boyunca parçalı ve az bulutlu hava öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıklarının hafta başında 14-15 derece civarında olması, hafta ortasından itibaren ise 18-20 dereceye yükselmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 2-8 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

İzmir’de ise hafta başından itibaren güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hafta ortasında 25-26 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların cuma günü düşmesi ve gök gürültülü sağanağın görülmesi öngörülüyor.